Nederlandse fabrikant Stint vraagt faillissement aan: “Mooi product is waardeloos schroot geworden” Redactie

29 oktober 2018

02u20

Bron: AD 0 De fabrikant van de Stint vraagt vandaag het faillissement aan. Dat melden de Volkskrant en RTL nieuws. Het bedrijf kan niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Volgens directeur Edwin Renzen ziet hij geen uitweg meer.

Sinds het dodelijke ongeluk met de elektrische bolderkar bij een spoorwegovergang in het Noord-Brabantse Oss afgelopen maand, mag het voertuig in afwachting van een onderzoek naar de veiligheid, niet meer de weg op. Volgens Renzen zijn kopers daardoor afgehaakt en liggen ook inkomsten uit leasecontracten stil.

Renzen is het niet eens met de redenen dat de Stint van de weg is gehaald. “Er zijn nooit eerder serieuze problemen geweest. Het is nog steeds niet duidelijk wat de precieze oorzaak is geweest van het ongeluk. Maar de Stint is niet onveilig", zegt hij.

‘Spookbedrijf’

Volgens Renzen is de faillissementsaanvraag van zijn bedrijf een rechtstreeks gevolg van het besluit dat de Stint voor onbepaalde tijd de weg niet meer op mag in Nederland. “We zijn een spookbedrijf geworden en er is geen redelijk perspectief meer. Het is op. Een mooi product is waardeloos schroot geworden”, aldus Renzen tegen RTL Nieuws.