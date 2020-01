Nederlandse fabriek van Ter Beke die verantwoordelijk was voor dodelijke listeriabesmetting blijft dicht kg

20 januari 2020

17u31

Bron: Belga 0 De Nederlandse fabriek die vorig jaar aan de basis lag van een listeriabesmetting waarbij verschillende doden vielen, gaat niet meer open. Dat schrijft De Tijd op basis van Nederlandse regionale media. Zo'n zestig tot zeventig mensen verliezen hun baan.

Het gaat om de fabriek 'Offerman' in Aalsmeer, die in handen is van het beursgenoteerde Ter Beke. In de fabriek werden verpakte vleesproducten zoals salami en rosbief geproduceerd. De fabriek werd in oktober door de Nederlandse voedselinspectie gesloten en zal dus niet meer opengaan.

Ter Beke zou de fabriek hebben willen renoveren, maar zag daar toch vanaf. De renovatie was te duur omdat de listeriabacterie tot in de muren zat, aldus de krant. Een kleine hal, waar Offerman voornamelijk halalvlees produceert, blijft wel open.

Tientallen werknemers verliezen hun baan. Er werd een sociaal plan onderhandeld.