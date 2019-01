Nederlandse F-16's vliegen deels op biobrandstof

16 januari 2019

Sinds deze week vliegen F-16-gevechtsvliegtuigen van de Nederlandse vliegbasis Leeuwarden permanent deels op biokerosine. Dat is mogelijk omdat de duurzame brandstof goedkoper is geworden, meldt het Nederlandse ministerie van Defensie. In de biokerosine is gebruikt frituurvet verwerkt.