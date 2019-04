Nederlandse extreemrechtse organisatie stuurt rekruten naar trainingskampen in Frankrijk Redactie

09 april 2019

00u02

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse extreemrechtse, volksnationalistische organisatie Identitair Verzet stuurt nieuwe rekruten naar trainingskampen in Frankrijk. Dat bevestigt de organisatie na vragen van het Nederlandse dagblad NRC.

In zulke kampen worden onder meer krachttraining en man-tegen-mangevechten gehouden. En er zouden alvast 25 Nederlanders aan hebben deelgenomen. De Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt in een reactie aan NRC te “herkennen” dat Nederlanders de Franse trainingskampen bezoeken.



Bij demonstraties in Nederland brengt Identitair Verzet niet meer dan enkele tientallen mensen op de been. Maar in andere Europese landen waar de beweging afdelingen heeft, gaat het om honderden aanhangers.

Meer over NRC

Identitair Verzet