Nederlandse expat sterft gruwelijke dood op Bali Caspar Naber

17u08

Bron: AD.nl 1 YouTube Reddingswerkers voeren de bodybags af met daarin de verkoolde lichamen van een Japans koppel. Zij werden begin september vermoord in dezelfde buurt als waar de Nederlander woonde. In een woning op Bali is het ernstig toegetakelde lichaam van een Nederlander (63) gevonden. Het verkeerde in staat van ontbinding en lag in een grote plas bloed. Een bebloed kapmes en hoofdkussen suggereren dat de man is vermoord. Het is de derde expat in korte tijd die in het vissersplaatsje Jimbaran een horrordood sterft, zo melden Indonesische media.

De politie vond het lijk vrijdagavond nadat een buurtbewoonster alarm had geslagen. Volgens haar hing er een 'overweldigende stank' bij de huurwoning van de Nederlander. De vrouw had dat geroken toen ze er passeerde tijdens het uitlaten van haar hond.

Agenten vonden het naakte lichaam van de zestiger in een grote plas bloed op de badkamervloer. De aanwezigheid van maden deed volgens Indonesische media vermoeden dat het slachtoffer al minstens enkele dagen dood was. De vermoedelijke plaats delict was bezaaid met bloedspatten en in de buurt van het lichaam lagen afgebroken en bebloede stukjes staal. Ze zijn vermoedelijk afkomstig van het kapmes dat in het bed van de overledene werd gevonden naast een bebloed hoofdkussen.

Het lichaam van de Nederlander is overgebracht naar een mortuarium in Denpasar, de hoofdstad van Bali. De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog niet bekend. Lijkschouwing moet daar uitsluitsel over geven.