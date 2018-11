Nederlandse ex-televisiepresentator Masmeijer vecht uitlevering aan België aan JV ADN

06 november 2018

06u21

Bron: ANP, Belga 0 De rechtbank in Amsterdam behandelt vandaag de uitleveringszaak tegen Frank Masmeijer. De voormalige Nederlandse tv-presentator is in ons land vorig jaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een drugszaak. De Belgische autoriteiten hebben om zijn uitlevering verzocht.

Masmeijer (57) werd in oktober vorig jaar in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel en 48.000 euro boete. De voormalige tv-presentator kreeg één jaar meer dan het openbaar ministerie gevorderd had. Bij de uitspraak bleef hij weg. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding. Sindsdien was hij dus een gezocht persoon.



Twee weken geleden werd Masmeijer in een hotel in het Nederlandse Breda gearresteerd. Daags na zijn arrestatie werd hij onder voorwaarden weer vrijgelaten. Hij verzet zich nu tegen zijn uitlevering aan ons land.

Cocaïne

De zaak draait om de smokkel van 467 kilo cocaïne, via de haven van Antwerpen. Masmeijer werd in oktober 2014 door een drugsbende ingeschakeld om de partij, verstopt in een pallet bananen, te gaan ophalen in de haven. Hij vroeg zijn neef mee, die in de haven werkte. Ze reden met een gehuurde bestelwagen van een fruitbedrijf uit Wijnegem naar de kaai, maar kregen het pallet niet mee.



De bende kon het geknoei van Masmeijer niet waarderen en een dag later werd hij in de Carrettestraat in Merksem het ziekenhuis in gemept. Masmeijer probeerde de ware reden van het pak slaag te verbergen door aangifte te doen van een poging tot carjacking, maar de federale politie hield de bende toen al in de gaten en wist hoe de vork in de steel zat.

“Financiële moeilijkheden”

De Belgische advocaat van Masmeijer had geen betwisting gevoerd over de feiten. Masmeijer zat volgens hem in financiële moeilijkheden en had zich laten meeslepen. Hij zou niet geweten hebben dat het om een partij van die omvang ging. Masmeijer zelf heeft tegenover de Nederlandse pers altijd zijn onschuld staande proberen te houden.

De Nederlander heeft tegen het Antwerpse vonnis ook hoger beroep aangetekend. De behandeling van de zaak in hoger beroep gaat op 16 november van start.