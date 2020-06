Nederlandse enquête: 1 op 5 jonge mannen noemt “geen duidelijke ‘nee’” verzachtende omstandigheid bij verkrachting KVDS

29 juni 2020

10u21

Bron: ANP, I&O Research 4 Een op de vijf Nederlandse mannen tussen de 16 en 35 jaar vindt het een verzachtende omstandigheid als het slachtoffer zich niet uitdrukkelijk verdedigt of niet duidelijk “nee” zegt tijdens een verkrachting. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau I&O Research bij ruim 2.000 Nederlanders van 16 jaar of ouder in opdracht van Amnesty International.

Voor alle duidelijkheid: een zeer ruime meerderheid van alle Nederlanders (84 procent) vindt dat er nóóit verzachtende redenen voor verkrachting zijn. Mannen zien die wel vaker (18 procent) dan vrouwen (8 procent). En jongere mannen zien ze vaker dan oudere mannen of vrouwen.

Dronken

Desalniettemin ziet één op de vijf Nederlandse mannen tussen de 16 en 35 jaar het als een verzachtende omstandigheid als het slachtoffer zich niet uitdrukkelijk verdedigt of niet duidelijk “nee” zegt bij een verkrachting. Als het slachtoffer dronken is of onder invloed van drugs, vindt één op de tien jonge mannen tussen 16 en 24 jaar (9 procent) dat een verzachtende reden voor verkrachting.



Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking vindt overigens dat seks zonder wederzijds goedvinden moet worden gezien als verkrachting. Negen op de tien ondervraagde Nederlanders beschouwen het geslachtsverkeer ook als verkrachting als het slachtoffer 'bevroor' of onder invloed was.



Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de campagne #LetsTalkAboutYES die maandag begint in Nederland. Daarmee wil Amnesty vooral onder jongeren een dialoog over seks en instemming op gang brengen.

Verder vraagt de organisatie om aandacht voor een wetsvoorstel van Nederlands minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Grapperhaus wil een nieuw delict introduceren: seks tegen de wil. Dat misdrijf zou minder zwaar bestraft moeten worden. Volgens Amnesty moet seks zonder instemming niet alleen strafbaar zijn, maar ook als verkrachting worden erkend.

Volgens de huidige wet in Nederland is er pas sprake van verkrachting als geweld of dwang bewezen kan worden. In veel gevallen is verzet echter niet mogelijk, omdat het slachtoffer van angst bevriest of is gedrogeerd.

