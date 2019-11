Nederlandse drugsbaron dood gevonden in Braziliaanse cel Hanneke Van Houwelingen

17 november 2019

01u38

Bron: AD.nl 1 De Nederlandse drugsverdachte Dennis V. is in Brazilië dood gevonden in zijn cel. Volgens lokale media heeft hij zelfmoord gepleegd.

De 40-jarige Limburger V. werd in augustus groot nieuws in Brazilië toen hij werd ontmaskerd als leider van een drugsbende, die per maand voor zo’n 25 miljoen euro aan cocaïne naar Europa verscheepte. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zijn dood en zegt in contact te staan met de familie van V. “Het is nu aan de Braziliaanse overheid om uit te zoeken wat er gebeurd is.” Lokale media melden dat V. zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zou alleen zijn geweest in zijn cel. V. zat in afwachting van zijn berechting vast in de staatsgevangenis in Planaltina de Goiás, niet ver van de hoofdstad Brasilia.

De Braziliaanse politie maakte in augustus grote sier met de aanhouding van V. en zijn medeverdachten. De bende zou maandelijks 500 kilo cocaïne naar Europa hebben gesmokkeld. Vanuit de haven van Santos gingen de drugs naar onder meer België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, verstopt tussen marmer, stenen of levensmiddelen. Soms vervoerden zogenoemde ‘ezels’ kleine partijen in de bagage via lijnvluchten. Onbetwiste leider van de bende, zo stelden de Brazilianen, was de Nederlander Dennis V., afkomstig uit Landgraaf.

Dure auto’s

Het geld stroomde volgens de onderzoekers binnen bij de cocaïnesmokkelaars die leefden in grote weelde. V. had een villa met kasten vol designerkleding en -schoenen, luxe auto's voor de deur en even verderop een helikopter en een privéjet. V. zou daarmee regelmatig naar onder meer Dubai en de Malediven zijn gevlogen om van zijn weelde te genieten.

Getrouwd

Dennis V. vestigde zich een paar jaar geleden in Brazilië met zijn Braziliaanse echtgenote Almerinda (40). Ook zij is verdachte in de zaak, maar door de politie in vrijheid gesteld om voor de twee minderjarige kinderen te kunnen zorgen die zij en Dennis V. samen hadden. Op basis van zijn kinderen en huwelijk had Dennis V. een permanente verblijfsvergunning in Brazilië.

V. ontkende in september via zijn advocaat alle betrokkenheid bij de drugshandel. “Hij is onschuldig”, zei raadsman Thiago Huascar. “Dennis is een familieman, een harde werker, hij heeft hier een bedrijf in de telecom. Hij heeft niks te maken met deze zaak en is door de politie erbij betrokken omdat hij een van de verdachten goed kent. We zullen zijn onschuld bewijzen.’’

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.