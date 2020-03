Nederlandse doventolk opnieuw héél sprekend met gebaar voor “als je het thuis niet uithoudt” Joeri Vlemings

25 maart 2020

09u03 16 Gebarentolk Irma Sluis (48) uit Den Haag ging vorige week viraal met haar heel duidelijke gebaar voor ‘hamsteren’ tijdens de persconferentie van het Nederlandse kabinet. Gisteren drukte Sluis zich opnieuw erg beeldend uit om het wurgende moment aan te geven waarop Nederlanders het thuis misschien even niet meer uithouden. De oplossing: even een frisse neus halen.

Irma Sluis is uitgegroeid tot een heldin bij onze noorderburen: heel Nederland is dol op haar. Als gebarentolk maakt Sluis aan doven en slechthorenden duidelijk wat er gezegd wordt op de persconferenties van de Nederlandse regering over de coronacrisis. Ook wie geen gebarentaal kent, kan de soms hilarische vertaling van Sluis een klein beetje volgen. Zoals toen ze ‘hamsteren’ uitbeeldde.

Ze ging ermee viraal, en nu pronkt ze opnieuw op sociale media met haar gebaar voor ‘als je het thuis niet uithoudt’. Ze maakte daarbij een wurgende beweging om dat verstikkende gevoel op niet mis te verstane wijze over te brengen. Twitter zat klaar en sprong er meteen op.



Nog voor de persconferentie zondag begon, was het de microblogsite overigens al opgevallen dat Irma Sluis promotie had gemaakt en de gouden medaille naar haar ging, omdat ze op een podium stond, netjes tussen de Nederlandse premier Mark Rutte en minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, in.

LOL! (Die lieve mevrouw vertaalt hier: 'als je het thuis niet uithoudt' kun je ff een frisse neus halen, maar het ziet er zo geestig uit) pic.twitter.com/ALsNNFxjJr Bas Paternotte(@ baspaternotte) link

Er kan er maar 1 de winnaar zijn! #gebarentolk pic.twitter.com/GwerYla8do Bodhi(@ DeBroerVanBoris) link

De kappers gaan 2,5 maand dicht.



Alle vrouwen in Nederland: pic.twitter.com/Q1pz7PLw0n Roos(@ roosabelman) link

Wanneer mannen griep hebben. #persconferentie pic.twitter.com/Par8GziAmP 🌈Sylvana🌈(@ TheMrsHolzken) link

Nee!! Jongens bescherm onze tolk des vaderlands! @NOS @MinPres doe iets! #doventolk #coronavirus #Rutte #StayAtHomeSaveLives #lockdown pic.twitter.com/9eEizFcK0l Pim van der Wel(@ Pimmay) link

De hamster is dood!

Ik herhaal: DE HAMSTER IS DOOD!!! #persconferentie pic.twitter.com/MGgGkpBeJy Myra 💋(@ Skierwiefke) link

De 4 fases van het #Coronavirusnl



1. Ach valt wel mee. Lekker thuiswerken met de familie.



2. Ok, ok... rustig aan met z'n allen. Laten we ons niet gek maken.



3. FUCK IT... Hamsteren!!1?!



4. We gaan er allemaal aan. pic.twitter.com/DxJgKhrF61 Rik toe Water(@ Heimerik) link

Plaats grote foto's van de gebarentolk bij supermarkten, parken en stranden en niemand zal de regels nog schenden. pic.twitter.com/Bhgl9QVjra Bart Zuidervaart(@ BartTrouw) link

