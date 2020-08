Nederlandse douane onderschept 1,1 ton via Antwerpen gepasseerde cocaïne ADN

16 augustus 2020

12u11

Bron: Belga 0 Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de douane zondagochtend 1.100 kilo cocaïne gevonden. De straatwaarde ervan is ruim 82 miljoen euro.

De drugs zaten verstopt in een container uit Ecuador die was geladen met bananen. Die container arriveerde zaterdag met een zeeschip uit Antwerpen en was bestemd voor een bedrijf in Den Haag.



Het Openbaar Ministerie denkt niet dat dat bedrijf met de smokkel heeft te maken. De drugs zijn inmiddels vernietigd. “Het is een behoorlijk grote vangst”, zegt een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie nog.