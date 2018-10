Nederlandse D66-leider Alexander Pechtold stapt op TT

06 oktober 2018

17u26

Bron: ANP, Belga 0 Alexander Pechtold stapt op als fractievoorzitter van de Nederlandse links-liberale partij D66. Dat werd vanmiddag bekend op het najaarscongres van de partij. Naar eigen zeggen is het tijd voor een nieuwe generatie. "Na 12,5 jaar maak ik balans op: ik heb alles gegeven en heb er alles uitgehaald."

Pechtold vertrekt ook uit de Tweede Kamer. D66 vormt in Nederland een regering met VVD, CDA en de ChristenUnie.

Hij lag de jongste weken onder vuur door een vroegere liefdesaffaire. Een ex van hem deed in het weekblad Privé een boekje open over haar relatie met de D66-leider. De vrouw in kwestie, de 36-jarige Anne Lok, stapte op als D66-gemeenteraadslid in Meppel. "Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten", motiveerde ze haar vertrek in een brief aan de burgemeester.

Het vertrouwen van de kiezer in Pechtold en in zijn partij zakte daardoor steeds verder weg, bleek uit de peilingen. D66 zou nog elf zetels halen, de laagste score in zes jaar.

"Groot verlies"

Het aangekondigde vertrek van Pechtold is "een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen." Dat zegt premier Mark Rutte.

Rutte noemt Pechtold "een uitstekend debater, die houdt van het politieke handwerk", "een hartstochtelijk verdediger van de democratie" en "iemand met wie je altijd zaken kunt doen".

"Vandaag, vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch stap ik het podium af. Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald, het is tijd voor nieuw leiderschap."@APechtold bij het #D66congres D66(@ D66) link