Nederlandse criminelen teisteren Costa del Sol met drugs en liquidaties Sebastiaan Quekel

28 november 2018

15u37

De Spaanse politie en justitie maken zich grote zorgen over de gewelddadige en drugsgerelateerde misdrijven in het zuiden van Spanje. Het geweld wordt gelinkt aan Nederlandse maffiakopstukken.

De Spaanse Costa del Sol wordt ook wel eens de cocaïnepoort van Europa genoemd. Verschillende buitenlandse drugskartels zijn er actief. Ook Nederlandse drugsbendes. Zo werd eind oktober in Malaga nog een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. 6.310 kilo; de grootste drugsvangst ooit in de Spaanse kustplaats en de op één na grootste drugsvangst in Spanje. Dertien Nederlandse verdachten werden opgepakt. Naast de drugs vond de politie onder meer 300.000 euro cash en vuurwapens met munitie.

De regio wordt dit jaar geteisterd door opvallend veel schietpartijen, grote partijen drugs en aanslagen met bommen. Spanje kijkt richting Nederland. Ignacio de Lucas, hoofdofficier drugsbestrijding, wil een meer gestructureerde samenwerking met de Nederlandse politie om de zware criminaliteit halt toe te roepen.

“Mijn mening is dat je de informatie sneller met elkaar moet delen, zonder twijfel. En dat je niet moet gaan zitten wachten totdat er iets gebeurt’’, zegt hij bij Een Vandaag. “Het kan heel waardevol zijn om gebruik te maken van de kennis van onze collega’s uit Nederland, omdat we merken dat ze kennis hebben die wij niet hebben.’’ Het Nederlandse Openbaar Ministerie is aan het onderzoeken op welke manier de samenwerking met Spaanse justitie verbeterd kan worden.