Nederlandse crimineel Soerel wil getuigen tegen ex-compagnon en topcrimineel Holleeder David van Unen

13 januari 2019

21u00

Bron: AD 0 De Nederlandse crimineel Dino Soerel heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) aangeboden zijn verhaal te doen over topcrimineel Willem Holleeder, zijn voormalige compagnon. Dat heeft het kantoor van advocaat Bénédicte Ficq vandaag laten weten.

De naam van Soerel, in 2017 tot levenslang veroordeeld in liquidatieproces Passage, kwam deze week weer bovendrijven nadat in het meervoudig proces tegen Holleeder een brief en geluidsopname aan het strafdossier toegevoegd bleken te zijn.



In 2011 schreef Holleeder vanuit zijn cel een brief aan de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries. Op basis van de brief volgde een telefoongesprek met De Vries, die de audio daarvan dit voorjaar liet toevoegen aan het dossier Holleeder.

In de brief en het gesprek beschuldigt Holleeder Soerel en zijn advocaten ervan hem onder druk te hebben gezet om valse verklaringen af te leggen in Soerels voordeel. “Die aantijging is belastend en leugenachtig”, schrijven advocaten Christiaan Flokstra en Nico Meijering vanavond namens hun cliënt. “Soerel is zeer bereid duidelijkheid te scheppen”, laat het duo weten.



Advocatentelefoon

De opname van het gesprek tussen Holleeder en De Vries is volgens justitie ook belastend, omdat de crimineel op band in zou gaan op de relatie tussen hem, Soerel en de in 2011 vermoorde Stanley Hillis. Holleeder heeft het bestaan van dat driemanschap altijd ontkend. Ficq, Meijering en Holleeders toenmalig advocaat Stijn Franken zijn deze week overigens door de Amsterdamse deken uitgenodigd voor een gesprek over de gebeurtenissen in 2011. De Vries en Holleeder voerden hun geruchtmakende gesprek via de 'advocatentelefoon' op het kantoor van Franken, terwijl die lijn uitsluitend is bedoeld voor contact tussen een advocaat en cliënt.



Morgen begint het liquidatieproces waarin Holleeder terecht staat voor betrokkenheid bij vijf moorden opnieuw na de vakantie. Na de publicaties van deze week is een verhoor van De Vries toegevoegd aan de zittingsagenda.

