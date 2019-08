Nederlandse correspondent terug vrijgelaten in Moskou: “Ik riep nog dat ik journalist was” AW FVI

03 augustus 2019

15u04

Bron: Belga, ANP, AD.nl 0 Joost Bosman, correspondent voor het Nederlandse Algemeen Dagblad (AD) is vanmiddag opgepakt bij het verslaan van een demonstratie in Moskou. “Ik hoop dat deze arrestatie losloopt”, vertelde hij. Na enkele uurtjes werd hij alweer vrijgelaten.

Tegen vijven werd Bosman vrijgelaten. “Ze boden hun excuses aan. Ik denk dat ze er toch wel verveeld mee zitten dat ze een buitenlandse journalist hebben aangehouden.” Bosman zat uiteindelijk een paar uur vast. Het ?Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten blij te zijn met de vrijlating.



In Moskou heeft de politie vandaag minstens 194 mensen, waaronder een vooraanstaand activiste uit de oppositie en zes journalisten, opgepakt die deelnamen aan een manifestatie. Dat meldt de ngo OVD-Info, die gespecialiseerd is in het opvolgen van arrestaties.



Ook Bosman werd met een busje weggevoerd: “Ik was vandaag bij een demonstratie, de afgelopen drie weken hebben Russen iedere zaterdag actiegevoerd tegen de in hun ogen oneerlijke en ondemocratische verkiezingen die op 8 september worden gehouden”, vertelt Bosman, terwijl hij in een vol minibusje door Moskou rijdt. “Het zijn lokale verkiezingen, waar de gemeente- en deelraden worden gekozen. Diverse oppositiekandidaten zijn echter afgewezen door Poetin en mogen niet meedoen. Veel Russen zijn daar boos over.” Bij de grootste demonstratie tot nu toe van vorige week zaterdag werden 1.300 mensen gearresteerd. “Vandaar dat ik ook vandaag weer verslag wilde uitbrengen.”

Bosman had zijn persaccreditatie vanmorgen om zijn nek hangen, maar had die opgeborgen omdat het gevaar geweken was. “De demonstratie was een stuk minder groot dan vorige week en er waren maximaal 200 tot 300 mensen.” Vervolgens werd de AD-correspondent gearresteerd. “Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in.”

Got caught by Moscow riot police. No matter that I'm a journalist... #fairelectionsmoscow pic.twitter.com/l8Pmplp2DK Joost Bosman(@ Joosje) link

Minder geliefd

Waar Bosman heen wordt gebracht, weet hij niet. Hoe hij zich voelt? “Tja, ik hoop dat het losloopt, we gaan het zien.” De vraag is of het inderdaad met een sisser afloopt. Hoewel de arrestatie voorlopig niet bewust lijkt, heeft Bosman zich afgelopen maanden bij Moskou minder geliefd gemaakt. Na een kritisch stuk over de verjaagde Krimtartaren liet de Russische ambassade in Den Haag weten dat “zijn visie door propaganda vertroebeld” was.

Onrust

Duidelijk is dat de onrust in Moskou voorlopig niet ten einde is. Recent werd oppositieleider Aleksej Navalni opgepakt door de autoriteiten, toen hij op 24 juli bij zijn huis aan het joggen was. Later die dag werd hij veroordeeld tot 30 dagen cel wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Vervolgens kreeg Navalni, die als één van de felste criticasters van Poetin geldt, een allergische reactie in zijn gezicht. Hij vreesde te zijn vergiftigd. De oppositieleider werd daarop overgebracht naar een ziekenhuis in Moskou. Hij heeft een klacht ingediend bij de commissie die zijn zaak onderzoekt.

Oneerlijke gemeenteraadsverkiezingen

Het protest is net als eerdere betogingen gericht tegen de organisatie van de komende gemeenteraadsverkiezingen waarbij tegenstanders van de regering Poetin zijn uitgesloten. Sobol, een bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalni, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.

De demonstranten eisen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.

3.500 manifestanten gearresteerd

Ook vorig weekend manifesteerde de oppositie in de Russische hoofdstad. Tijdens de betoging werden vorige zaterdag 1.370 van de zowat 3.500 manifestanten opgepakt. De meesten werden na hun arrestatie weer vrijgelaten. vijf zijn er volgens de Moscow Times beschuldigd van “het organiseren van massale rellen” waar 15 jaar cel op kan staan. Zij zitten in ieder geval tot de volgende zitting op 27 september vast. Oppositieleider Navalni zit een straf van 30 dagen uit wegens het aanzetten tot protesten.