Nederlandse coffeeshops gaan op slot, en dus wordt er massaal wiet gehamsterd Olaf Heyblom

15 maart 2020

18u35

Bron: AD.nl 129 Een deel van de Nederlanders sprong vanmiddag van hun zetel toen de Nederlandse overheid de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aankondigde. Door de sluiting van de horeca - ook de coffeeshops - vanaf 18 uur vandaag hadden wietrokers nog maar drie kwartier om een voorraad aan te leggen tot ten minste 6 april. Dit leidde binnen de kortste keren tot enorme drukte en lange wachtrijen bij de coffeeshops.

Na het hamsteren van toiletpapier, pasta en conserven is Nederland nu massaal wiet en hasj aan het inslaan. De enorme drukte was niet te missen. Op sociale media doken direct foto’s op van tientallen mensen in een rij voor de coffeeshops in meerdere steden in Nederland.

De verregaande maatregelen die vandaag werden aangekondigd, treffen inmiddels alle facetten van de Nederlandse samenleving. De scholen gaan dicht, evenals de kinderopvang. Sportscholen mogen niet meer open en ook cafés, restaurants en coffeeshops moeten de deuren sluiten tot ten minste 6 april.

Of alle blowers een voorraad kunnen aanleggen tot die tijd, is nog maar de vraag. Het is wettelijk niet toegestaan om meer dan 5 gram wiet of hasj aan te schaffen. En per coffeeshop mag maximaal 500 gram tegelijkertijd voorradig zijn.