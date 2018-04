Nederlandse coalitie eens over wijzigingen aan wet op inlichtingen kv

05 april 2018

20u22

Bron: Belga 2 De Nederlandse regeringspartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn het eens geworden over een wijziging van de inlichtingenwet. Dat melden bronnen rond de coalitie aan het ANP. Tijdens een raadgevend referendum vorige maand stemde een meerderheid nog tegen de wet.

De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) gaat op 1 mei in, maar er wordt al gewerkt aan een wetswijziging op twee punten. De zogenoemde "sleepnetfunctie", voor het verzamelen van gegevens, wordt ingeperkt, net als het delen van data met buitenlandse diensten, aldus ingewijden. Er wordt vermoedelijk ook nog gekeken naar de bewaartermijnen van gegevens door de inlichtingendiensten.

De wetswijziging zal morgen in de ministerraad worden besproken. De leiders van de vier regeringspartijen bespraken de aanpassingen vanmiddag.

De Wiv is vooral voor D66 een gevoelig onderwerp. Die partij was tegen de wet voordat ze toetrad tot het kabinet. De drie andere partijen steunden de wet. CDA-leider Sybrand Buma zei vorig najaar nog dat het kabinet een afwijzing in het referendum zou negeren.

Ook de partijen die campagne voerden tegen de wet, willen niet dat deze helemaal van tafel gaat. Zij pleiten wel voor aanpassingen, onder meer waar het het delen van informatie met buitenlandse geheime diensten betreft en bewaartermijnen van data.

Een krappe meerderheid (49,4 procent tegen 46,5 procent) stemde tijdens het referendum op 21 maart tegen de inlichtingenwet. Die geeft de geheime diensten ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel. Tegenstanders vrezen dat op massale schaal data zal worden verzameld en daarmee aantasting van de privacy van burgers.