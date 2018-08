Nederlandse chauffeur hardhandig beroofd van truck en lading van 5 miljoen euro Elise Van Joolen

18 augustus 2018

04u07

Bron: AD.nl 0 Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur is dinsdag op Schiphol in Nederland beroofd van zijn vrachtwagen en de lading elektronische apparatuur met een waarde van ruim 5 miljoen euro. Dat meldt de Nederlandse Koninklijke Marechaussee.

Een man met een wapen wachtte de chauffeur op toen die wegreed bij de loods aan de Pelikaanweg waar hij zijn vrachtwagen had geladen. De man dwong de chauffeur om zijn vrachtwagen van het terrein te rijden.



Verderop liet de overvaller de chauffeur stoppen en mishandelde hem. Vervolgens werd de vrachtwagenbestuurder vastgebonden, in de kofferbak van een auto gestopt en later in de buurt van Schiphol vrijgelaten.



Van de vrachtwagen en de lading ontbreekt ieder spoor, aldus de marechaussee.

