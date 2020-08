Nederlandse bussen en trams krijgen 'kuchschermen' tegen coronavirus IB

Bron: Belga 0 Alle stads- en streekbussen en trams in Nederland worden de komende weken voorzien van 'kuchschermen' voor chauffeurs. Reizigers moeten na installatie weer voorin instappen zodat betere controle mogelijk is en zwartrijden wordt tegengegaan. Dat zegt voorzitter Pedro Peters van koepelorganisatie OVNL tegen De Telegraaf.

Vandaag maken de stads- en streekvervoerders de maatregelen bekend. "Sinds de coronacrisis is er gemiddeld al zo'n twintig procent zwartrijders, omdat de voordeur ter bescherming van de bestuurder dicht blijft. Normaal is dat een à twee procent. Door achter instappen schiet het percentage omhoog."

Uit testen van TNO, die in opdracht van OVNL zijn uitgevoerd, blijkt dat extra ventilatie helpt in het tegengaan van besmettingen in het openbaar vervoer. "Chauffeurs gaan daarom bij iedere halte hun voertuig doorluchten door alle deuren te openen. Ook gaan we eenrichtingsverkeer invoeren, voor erin achter eruit. De kans op blootstelling aan het virus wordt zo nog kleiner, in aanvulling op de al verplichte mondkapjes", aldus Peters.

Regelmatige desinfectie

In het TNO-rapport, dat door De Telegraaf is ingezien, staat dat kuchschermen helpen om het overdragen van het virus tegen te gaan. "Die raden we aan. Ze moeten regelmatig worden gedesinfecteerd om indirecte overdracht van het virus via aanraking van het scherm te voorkomen", schrijft TNO-onderzoeker Jan Souman.

Het gelijktijdig openen van voor- en achterdeur in combinatie met kuchschermen leidt volgens Souman tot een sterkere reductie van de aerosolniveaus. "Het is dus aan te bevelen alle voertuigdeuren bij elke halte even te openen. Ook is het beter dat de eerste rij stoelen achter de bestuurder afgeplakt zal blijven", meent hij.

Begin september gaan de eerste bussen en trams met scherm de weg op. In oktober moet de operatie zijn afgerond.