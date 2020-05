Nederlandse buschauffeurs starten petitie tegen verplicht dragen van mondmasker JOBR

12 mei 2020

13u15 22 Buschauffeurs over heel Nederland zijn een petitie gestart om geen verplicht mondmasker meer te hoeven dragen op de bus. Ze zien het niet zitten om tijdens het rijden hun mond en neus te bedekken en twijfelen aan de werking van mondmaskers. De petitie is intussen meer dan 2.000 keer getekend.

Vanaf 1 juni is het, net als in België, ook in Nederland verplicht mond en neus te bedekken op het openbaar vervoer. Dat geldt voor alle reizigers, maar ook voor personeel. Buschauffeurs van over het hele land zien het niet zitten een masker te dragen tijdens de werkuren. Ze zijn nu een petitie gestart tegen de verplichting van mondmaskers. “Onder de buschauffeurs bestaat veel twijfel of een mondmasker chauffeurs wel gaat beschermen tegen het coronavirus”, staat er te lezen op de website van de petitie.

Voorzorgsmaatregelen

Sinds de corona-uitbraak in Nederland zijn al tal van voorzorgsmaatregelen genomen om besmettingen tegen te gaan. Zo kunnen reizigers enkel achteraan instappen, kunnen er geen biljetten bij de chauffeurs gekocht worden en is de plek van de bestuurder afgeschermd met linten of kettingen. Heel wat buschauffeurs vinden dat het verplicht maken van mondmaskers overbodig is, en stellen ook de werking van mondmaskers in vraag. Wel willen ze de huidige maatregelen behouden en zijn buschauffeurs die een mondmasker willen dragen uiteraard vrij er een te dragen.

Ook in ons land werden al tal van maatregelen genomen op het openbaar vervoer. Ook hier kunnen reizigers bijvoorbeeld enkel achteraan instappen en zijn mondmaskers verplicht. Petities tegen het verplicht dragen van die maskers zijn in ons land niet aan de orde.