Nederlandse burgemeesters willen verbod op evenementen tot 1 september jv

17 april 2020

16u38

Bron: ANP/BELGA 1 Evenementen zoals festivals en voetbalwedstrijden zouden vanwege de coronacrisis tot ten minste 1 september verboden moeten worden in Nederland. Dat is de oproep van een aantal burgemeesters aan het kabinet.

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, bevestigde de oproep vrijdag na de ministerraad, maar benadrukte dat een eventuele beslissing over het huidige verbod volgende week wordt genomen. Voor zogenoemde vergunningsplichtige evenementen geldt momenteel een verbod tot 1 juni.

Premier Mark Rutte zei een dag eerder in het debat over de coronacrisis ook dat er volgende week op zijn vroegst wordt besloten over het al dan niet verlengen van het verbod. "We kijken of we daar volgende week al iets over kunnen zeggen."

In België is beslist geen massa-evenementen te laten plaatsvinden tot en met 31 augustus. Tal van grote festivals, zoals Graspop, Rock Werchter, Pukkelpop en ook de Gentse en Lokerse Feesten, kunnen daardoor niet doorgaan deze zomer.