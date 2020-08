Nederlandse burgemeester wil “meer mogelijkheden om Belgen te weren” IB/Nicole Froeling

10 augustus 2020

03u27

Bron: BN De Stem 2 De Nederlandse provincie Noord-Brabant zou meer mogelijkheden moeten krijgen om Belgen te weren, om de verspreiding van het coronavirus zo af te remmen. Daarvoor pleit de burgemeester van Bergen op Zoom Frank Petter, in de Nederlandse krant BN De Stem.

“Op dit moment geeft Den Haag ons niet de instrumenten om Belgen bij de grens terug te kunnen sturen. Ik zou ervoor willen pleiten om dat wél mogelijk te maken", zegt burgemeester Petter van Bergen op Zoom, dat bij Essen over de grens ligt.

“Komen Belgen hier voor hun werk: prima. Maar we zijn weer op een punt beland waarop je liever niet ziet dat mensen voor de fun de grens over komen”, zegt de burgemeester in de krant. “We kunnen mensen bij de grens aanspreken en ze vragen om te keren, maar we kunnen Belgen nu niet verbieden om door te rijden. Den Haag heeft ons daar niet de juiste instrumenten voor gegeven en met een lokale noodverordening kun je dat niet oplossen.”

“Niet-noodzakelijk verkeer uit België weren”

Petter zou daar snel paal en perk aan willen stellen: “Ik zou ervoor willen pleiten om maatregelen te treffen die het mogelijk maken niet-noodzakelijk verkeer uit België te weren.”

Hij wil verder bekijken of het misschien al wel mogelijk is om Belgen te weren in de lokale horeca. “Ik wil kijken naar de juridische mogelijkheden. En we moeten daar dan natuurlijk ook over in gesprek met onze horeca-ondernemers.”

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente loopt sinds vorige week snel op.

Burgemeester Petter heeft besloten om de Corona-maatregelen @Boz aan te scherpen. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen in de gemeente snel is opgelopen. Vrijdag werden over die week 54 nieuwe besmettingen bijgeschreven.



