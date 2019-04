Nederlandse budgetvlieger Transavia ‘pikt’ vluchten failliete Wow Air in Redactie

01 april 2019

16u25

Bron: AD.nl 0 Prijsvechter Transavia gaat vanaf juli vanaf Schiphol naar IJsland vliegen. De budgetvlieger maakt daarmee gebruik van het gat in de markt dat ontstond door het faillissement van de IJslandse budgetvlieger Wow Air.

Transavia gaat drie keer per week naar de IJslandse luchthaven van Reykjavik vliegen. Voor de vluchten gaat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij samenwerken met reisorganisatie Voigt Travel.



Het IJslandse Wow Air ging vorige week failliet. De noodlijdende maatschappij vloog dagelijks tussen Schiphol en Reykjavik. De prijsvechter werd in 2011 opgericht en voerde de eerste vluchten uit in mei 2012. Afgelopen jaar vervoerde het bedrijf 3,5 miljoen passagiers. De luchtvaartmaatschappij, met haar opvallende paarse vliegtuigen, had zo’n duizend man personeel in dienst.



Vanuit Reykjavik voerde het bedrijf vluchten uit naar twintig Europese bestemmingen en zes locaties in Canada en de Verenigde Staten.