Nederlandse Britt (18) bevalt onverwacht tijdens vakantie in Hurghada. En nu mag de baby Egypte niet uit Annemieke van Dongen

04 september 2018

08u03

Bron: AD.nl 8 De 18-jarige Britt uit Rotterdam is vorige week zondag moederziel alleen in een Egyptische hotelkamer bevallen van een zoontje. Ze wil dolgraag terug naar Nederland, maar dat kan niet: baby Yassin krijg niet zomaar een paspoort. Dat melden onze collega's van AD.nl.

Sylvia van Baarlen kreeg vorige week zondagavond op WhatsApp het meest onwaarschijnlijke bericht van haar leven. "Mam, niet schrikken. Ik ben vanochtend in de badkamer van m'n hotelkamer bevallen van een zoontje. Het gaat goed met ons."



's Ochtends had Britt zich niet goed gevoeld, vertelt de kersverse oma Sylvia aan de telefoon vanuit de badplaats Hughada, waar ze na het bizarre nieuws zo snel mogelijk heen is gevlogen. "Ze had buikkrampen en diarree. Ze dacht dat ze iets verkeerds had gegeten. Tot ze op de wc ineens een hoofdje voelde en heel veel haartjes zag. Ze heeft alle handdoeken op de grond gegooid en is erop gaan zitten. Het kindje was er heel snel. Gelukkig begon hij meteen te huilen. Met een nagelschaartje heeft ze de navelstreng doorgeknipt. Toen is ze met hem in bed gaan liggen."



Hulp inschakelen kon Britt niet. "De batterij van haar gsm was plat. 's Avonds kwam gelukkig een van de jongens van het hotel poolshoogte nemen, omdat ze haar de hele dag nog niet hadden gezien. De hotelmanager en een hostess hebben haar meteen naar het ziekenhuis gebracht. Baby en moeder werden er onderzocht en ze kregen een infuus. Wonder boven wonder zijn ze helemaal gezond."

Dik

In Nederland ging Sylvia meteen aan het regelen. Ze nam contact op met Eurocross en de ambassade, vulde een koffer met kleertjes en babyspulletjes en boekte een vliegticket. Haar man besloot in Nederland te blijven om een babykamer gereed te maken.



Ondertussen ontfermde het personeel van het Aladdin Beach Resort in Hurghada zich over Britt en baby Yassin. "We komen hier al vijftien jaar in de vakanties, iedereen hier kent haar. De week ervoor hadden we nog samen in het hotel doorgebracht. Mijn man en ik waren zaterdag terug naar Nederland gevlogen, Britt zou nog een paar dagen langer blijven. Tijdens de vakantie had ik het nog tegen haar gezegd: 'jeetje Britt, wat ben je dik geworden. Je lijkt wel zwanger'. 'Doe normaal, mam', antwoordde ze, 'ik hou gewoon van zoetigheid'. Ze had vlak daarvoor nog wodka gedronken en aan de shisha gezeten."

