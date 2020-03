Nederlandse brandweer laat basisschool uitbranden vanwege seniorencomplex vlakbij Gerald Meijer

26 maart 2020

10u10

Bron: Ad.nl 0 Bij een grote brand in het Nederlandse Lelystad is vannacht een basisschool volledig in de as gelegd. De brandweer besloot de brand niet te blussen, omdat ze een nabijgelegen seniorencomplex niet wilden ontruimen.

Een woordvoerder van de brandweer Flevoland legt uit: “Als je niet blust, blijft het warm en gaat de rook omhoog. En als je wel gaat blussen, koelt het af en komt de rook lager. En in dat geval hadden we een groep seniorenwoningen moeten ontruimen.” Het idee van een groot aantal mensen op straat in het holst van de nacht leek de brandweer geen goed idee, aldus woordvoerder Andrea van der Woude.

Bovendien constateerde de brandweer vrij snel na aankomst, rond 01.00 uur, dat basisschool De Triangel niet meer te redden was. “We hebben ’m laten uitbranden. Het was een hevige brand die snel groter werd. Er was geen houden meer aan.”

Uit voorzorg moesten later in de nacht toch zes woningen worden ontruimd. Dit gebeurde nadat ook de gymzaal van de school in brand vloog. “Het was niet te peilen waar die rook heen zou gaan, maar waarschijnlijk over die zes woningen”, legt de brandwoordvoerder de reden van de ontruiming uit. De bewoners worden elders opgevangen en kunnen voorlopig nog niet terug.

Oorzaak

Rond 07.00 uur vanochtend startte de brandweer met nablussen. De verwachting is dat zij nog wel even bezig zullen zijn bij de school, aangezien het vuur nog niet is gedoofd. Omdat het schoolgebouw volledig is verwoest, is de oorzaak van de brand waarschijnlijk niet meer te achterhalen. “De verwachting is niet dat we daar nog onderzoek naar gaan doen”, zegt de woordvoerder.

Brand bij basisschool is nog niet uit, nog steeds veel rook. Als u last heeft van de rook: sluit ramen en deuren en blijf uit de rook. Mocht u asdeeltjes vinden, deze kunt deze wegspoelen met water. pic.twitter.com/IQJMzFxlMu Brandweer Flevoland(@ brandweerflevo) link

