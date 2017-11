Nederlandse boeren mogen met drones zoeken naar wiet mvdb

13u49

Bron: ANP 0 ANP Foto ter illustratie. Boeren uit Nederlands Limburg mogen drones met camera's inzetten om te controleren of er illegaal wiet wordt verbouwd in hun maïsvelden.

Sander Dekker, Nederlands minister voor Rechtsbescherming, ziet "geen onnodige beperkingen voor de inzet daarvan", schrijft hij aan de Tweede Kamer. Aantasting van de privacy is niet echt een probleem in dit geval, aldus de minister.

In het verleden zochten politiehelikopters naar drugs in maïsvelden, maar dat is gestopt. Boeren besloten daarom met drones met camera's de velden te gaan afspeuren. Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) moeten vijfhonderd percelen worden gecontroleerd.