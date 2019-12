Nederlandse boeren blijven ook tijdens avondspits actie voeren jv hla svm

18 december 2019

18u06

Bron: anp 2 Acties van Nederlandse boeren en bouwers zorgen ook voor drukte tijdens de avondspits. Er staat nu al 420 kilometer in Nederland. Normaal is dat rond deze tijd 270 kilometer, meldt mobiliteitsorganisatie ANWB. De weg A7 bij Hoorn-Noord is afgesloten door de politie. Voertuigen van actievoerders worden daar tegengehouden.

Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort loop de vertraging op naar een uur. Dat komt door tractoren en andere voertuigen die vertrekken vanaf het Mediapark in Hilversum. Dat werd de hele dag geblokkeerd door demonstranten die zendtijd eisten, maar die kregen ze niet. Ook op andere plekken in het land is het druk.

In de ochtend leidden acties tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering ook al tot veel files.