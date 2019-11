Nederlandse boerderij waar spookgezin leefde, blijft beveiligd op kosten van eigenaren Stefan Keukenkamp

20 november 2019

08u21

Bron: AD 0 De eigenaren van de boerderij in Ruinerwold waar jarenlang in het geheim een gezin verbleef, hebben zelf besloten om hun pand langer te beveiligen. Zij draaien ook op voor de kosten nu het perceel niet langer plaats delict is.

De gemeente De Wolden bevestigt dat de kosten van de particuliere beveiliging op het bordje liggen van de eigenaren. Dat is een echtpaar uit Ruinerwold. “Wij financieren die beveiliging niet. Hoe lang de beveiliging duurt is een zaak van de eigenaren. Wel begeleiden wij het proces rond het vrijgeven van de boerderij”, zegt woordvoerder Henriette Heeringa.

Volgens het openbaar ministerie is de boerderij sinds vorige week weer toegankelijk voor de eigenaren. “Het onderzoek in de boerderij is afgerond en het is niet langer een plaats delict", zegt woordvoerder Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie. “Daarom hebben wij ook geen rol meer in de beveiliging.”

De eigenaresse van het pand wil weinig kwijt over de recente ontwikkelingen. “We zijn er nog altijd beduusd van, maar de rechter buigt zich nu over de zaak.” Op de vraag waarom het perceel nog altijd wordt bewaakt zegt ze: “We willen de privacy van de huurder waarborgen”. De eigenaresse wil niet zeggen hoe lang de boerderij beveiligd blijft.

Eerder zijn de spullen van vader Gerrit Jan van D., het gezin en huurder Josef B. al weggehaald door een verhuisbedrijf. Deze week bleek dat de beperkingen van de twee verdachten opnieuw met twee weken zijn verlengd. Dat betekent dat ze enkel contact met hun advocaat mogen hebben.

Op 21 januari begint de rechtszaak tegen het tweetal in de rechtbank in Assen.

