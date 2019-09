Nederlandse boer stuit in weiland plots op 200 landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog Bas Boerma ADN

18 september 2019

16u34

Bron: AD.nl, Belga 0 Een boer uit het Nederlandse ’s-Gravendeel, ten zuidwesten van de stad Dordrecht, is vanmorgen op een stuk akkerland gestuit op tweehonderd (!) landmijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat bevestigt de politie. “De omvang is uitzonderlijk.’’

De landmijnen liggen verspreid over het tarweveld, waar de boer vanmorgen vroeg bezig was. Toen de eerste landmijn in de kleigrond plots zichtbaar werd, belde de boer direct de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is ter plaatse. Er is geen direct gevaar, heeft de EOD intussen geconstateerd. De locatie wordt vannacht bewaakt, morgen worden de mijnen tot ontploffing gebracht.



Waarom er zoveel mijnen bij elkaar zijn gevonden, is niet bekend. “Je hoort vaak dat er één, twee, soms drie explosieven uit de oorlog worden gevonden. Maar tweehonderd bijna nooit. Cijfers heb ik niet voorhanden, maar de omvang is wel uitzonderlijk”, klinkt het bij de politie. “Mogelijk was het een opslagplaats of een dumpplaats. Maar dat is speculeren, we weten het niet.”

