Nederlandse bisschop wil dat homoseksuele pastoor functie neerlegt

01 april 2019

16u53

Bron: Belga 0 De Nederlandse bisschop Jos Punt van bisdom Haarlem-Amsterdam heeft een pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk verzocht met onmiddellijke ingang zijn functie neer te leggen. De man maakte gisteren tijdens de zondagsmis ter ere van zijn 25-jarig ambtsjubileum als priester bekend dat hij homoseksueel is.

In de motivering van het verzoek schrijft Punt: "De bisschop waardeert het dat hij in zijn boek eerlijk zijn opvattingen en leefwijze bekendmaakt, maar hij kan niet anders dan van hem te vragen vanaf heden zijn priesterlijke taken voorlopig neer te leggen en een bezinningsperiode in te gaan. Over de invulling hiervan zal verder met hem gesproken worden.”



Autobiografie

De pastoor, Pierre Valkering, schrijft uitgebreid over zijn coming-out en zijn omgang met seks en porno in een autobiografie die deze week verschijnt en waarvan hij gisteren het eerste exemplaar uitreikte.

In een interview met de Nederlandse ‘Gaykrant’ zei de priester: "Het is duidelijk dat ik me, met dit boek, op bijzonder glad ijs begeef of zelfs in een mijnenveld. Want het gaat in sterke mate over seks en over het priesterschap en dat zijn, zeker in combinatie met elkaar, geweldige taboeonderwerpen waarbij de seinen snel op rood springen en de alarmbellen gaan rinkelen."

Canal Pride

Valkering staat al langer bekend als iemand die opkomt voor de rechten van lhbti'ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender). In 2016 verbood bisschop Punt hem om mee te varen bij de Canal Parade, de botenparade die jaarlijks tijdens Pride Amsterdam wordt gehouden.