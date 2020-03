Nederlandse bergbeklimmers dood gevonden in tentje op gletsjer in Oostenrijk Redactie

08 maart 2020

16u21

Bron: AD.nl 0 Twee Nederlandse bergbeklimmers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Oostenrijk om het leven gekomen.

Het duo was onderdeel van een expeditie bij een gletsjer in het Pitzdal. Ze zijn waarschijnlijk overleden door een koolmonoxidevergiftiging en werden dood aangetroffen in hun tent.

De mannen van 50 en 52 jaar werden op ruim 3.000 meter hoogte gevonden door andere deelnemers aan de expeditie. Vermoedelijk is een gastoestel in de tent oorzaak van de vergiftiging. Het zou gaan om ervaren bergbeklimmers.



De lichamen van de twee Nederlanders zijn met een helikopter van de berg gehaald. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is.