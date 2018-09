Nederlandse Belinda twijfelt geen seconde en springt in water om moeder en baby uit zinkende auto te redden Bernie van Unen

Ze beseft nu pas wat er gebeurd is. De Nederlandse Belinda Balk heeft woensdagnamiddag een baby van een paar maanden oud uit een zinkende auto gered. "Ik ben nu pas net een beetje aan het bijkomen", zegt ze een paar uur na haar heldendaad.

Belinda liep rond 16.45 uur naar de voordeur om haar zoontje naar de voetbaltraining te brengen, toen ze een harde klap hoorde. "'Weer een ongeluk', dacht ik nog. Dat gebeurt hier wel vaker. Toen kwam mijn zoontje terug rennen en riep ‘mama, er ligt een auto in het water!’. Toen was ik wel geschrokken."

Vanaf dat moment reageert de Houtense alert en in een reflex. "Ik zag een vrouw die een baby uit het autoraam tilde. Ze riep steeds ‘help, mijn baby, help mijn baby’. Ik ben in het water gesprongen en ben haar toegelopen. Dat ging me veel te langzaam. Het water is er niet zo diep, maar de bodem is zacht. Ik zakte steeds weg in de modder. Maar ik was op tijd bij haar."

Balk pakte het kind over en bracht het naar de kant. Daar hadden zich intussen mensen verzameld die de baby overnamen. "Getuigen aan de overkant hadden haalden de moeder uit het water. "Die vrouw stond helemaal te bibberen op haar benen en knuffelde haar dochtertje. Ze was zo opgelucht. Dat snap ik wel."

Onder water

Belinda had niet veel later moeten komen. De auto verdween kort nadat moeder en kind veilig aan de kant waren helemaal onder water. Balk: "Dat ging zo snel. De hulpdiensten waren er toen nog niet. Ik ben blij dat de moeder en haar dochter gered zijn. Ik heb er niet over nagedacht en ben het water in gegaan. Ik ben wel iets gewend, want ik ben werkzaam in de zorg."

Ik zou graag willen weten hoe het met hun gaat. Zijn ze alweer thuis of niet? Belinda Balk

Volgens Balk was het duo niet gewond, maar werden ze voor een controle toch naar het ziekenhuis gebracht. Ze is benieuwd hoe het met de twee gaat. "Ik weet niet hoe ze heten, of naar welk ziekenhuis ze zijn gebracht. Ik zou graag willen weten hoe het met hun gaat. Zijn ze alweer thuis of niet?"

Bij de botsing op de Rondweg van Houten waren drie auto’s betrokken. Twee voertuigen botsten om onduidelijke reden frontaal op elkaar. De derde auto, met de moeder en baby aan boord, belandde in het water.