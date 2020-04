Nederlandse basisscholen op 11 mei open, meeste andere maatregelen met drie weken verlengd Bonne Kerstens

21 april 2020

17u49

Bron: AD.nl 12 Alle basisscholen in Nederland kunnen 11 mei weer open, melden verschillende Nederlandse media. Ook worden de regels om te sporten voor kinderen en jongeren versoepeld. Alle overige maatregelen, zoals het sluiten van cafés en restaurants, worden verlengd tot minimaal dinsdag 19 mei.

Het besluit is genomen op advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dat heeft aangegeven dat het risico voor de volksgezondheid ‘beheersbaar’ is als de kinderopvang, de basisschool, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs na de meivakantie weer opengaan.

Dat zal niet in één keer gebeuren. De komende weken gaat het kabinet in overleg met de scholen om te kijken hoe de basisscholen het best weer open kunnen. Zo wordt er aan gedacht om klassen op te delen, zodat er kleinere groepen ontstaan.

Maar voor heel veel meer versoepelingen vindt het OMT het nog te vroeg. Het kabinet volgt de medici daarin. Het risico dat de epidemie weer oplaait, is nog te groot. Daarom moet iedereen ook na 28 april voorlopig nog zo veel mogelijk thuiswerken en blijven restaurants, pretparken, cafés en musea nog dicht.

Evenementen

Daarnaast zal het kabinet vandaag aankondigen dat evenementen waar een vergunning voor nodig is, zoals festivals en braderieën, de hele zomer niet kunnen worden gehouden. Nu zijn die nog verboden tot 1 juni, maar de sector krijgt nu meer duidelijkheid. Ook sportwedstrijden met publiek vallen onder de vergunningplicht.

Vanavond om 19 uur geeft premier Mark Rutte samen met RIVM-directeur Jaap van Dissel een toelichting op het besluit.

Het OMT heeft ook geadviseerd om de regels voor jongeren die willen sporten te versoepelen. Kinderen tot 12 jaar zouden weer in groepsverband met elkaar het sportveld op kunnen. Jongeren tussen de 12 en 18 zouden ook weer naar de sportclub mogen om te trainen, mits ze daarbij anderhalve meter afstand van elkaar houden. Voor volwassenen zouden volgens het OMT de huidige regels nog even van kracht moeten blijven.

Verwachtingen

Het kabinet had vooraf al gewaarschuwd dat Nederlanders niet te hoge verwachtingen moesten hebben van het besluit dat vandaag wordt genomen. De corona-epidemie legt nog een te groot beslag op de ziekenhuizen. Het virus is nog lang niet onder controle. Wie hoopte dat na volgende week alles weer normaal zou worden, komt bedrogen uit.

Ook de regels voor het bezoek aan verzorgingshuizen worden niet versoepeld. Volgens het OMT is dat echt nog te gevaarlijk. Omdat in tehuizen alleen mensen met een kwetsbare gezondheid wonen, zou elke besmetting meteen fatale gevolgen kunnen hebben. Wel wordt het advies voor bezoek aan thuiswonende ouderen versoepeld. Het RIVM schrijft nu nog voor om niet bij 70-plussers langs te gaan. Straks mogen zij toch bezoek krijgen, mits dat door een of twee vaste familieleden of vrienden gebeurt.

