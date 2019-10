Nederlandse baby die in gezicht werd gebeten door hond van grootouders, overleden Redactie

24 oktober 2019

17u03

Bron: AD.nl 0 Het jongetje van 8 maanden oud dat dinsdagmiddag in het gezicht werd gebeten door een hond in het Nederlandse Diemen (bij Amsterdam) is overleden. De hond was van zijn grootouders. Het dier is dezelfde dag nog ingeslapen.

De baby werd dinsdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na de hondenbeet. Volgens de politie is het kind afgelopen nacht in het ziekenhuis overleden.

De hond, waarvan het ras niet bekend is, was van de opa en oma van de baby. Nog dezelfde dag is besloten het dier te laten inslapen. Volgens een woordvoerder van de politie is het onderzoek naar wat er precies is gebeurd nog niet afgerond.



In Rotterdam raakte onlangs een vrouw zwaargewond nadat ze werd aangevallen door drie honden. Ook deze honden behoorden tot het huishouden waar de vrouw deel van uitmaakte.