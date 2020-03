Nederlandse autoriteiten: “Virus in zuidelijke provincie Brabant niet meer in te dammen” KVE

12 maart 2020

17u32

Bron: Belga 36 Op sommige plaatsen in vooral de aan België grenzende provincie Noord-Brabant is het niet langer mogelijk het coronavirus "in te dammen". Daar breekt een nieuwe fase aan, stelt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "De situatie in Nederland is mogelijk aan het kantelen", ook omdat in Amsterdam en Rotterdam patiënten opduiken van wie onduidelijk is hoe ze zijn besmet.

Met name in Noord-Brabant, de zuidelijke provincie die vooralsnog het zwaarst is getroffen door het virus, is van veel patiënten onduidelijk hoe ze het hebben opgelopen. Er lijken daar veel verschillende besmettingsbronnen. Dat betekent ook dat er mogelijk nog veel mensen zijn die het virus onder de leden hebben van wie dat niet bekend is, zegt hoofd Infectieziekten Jaap van Dissel van het RIVM. Daardoor hebben we "niet meer exact grip op wat zich afspeelt", zegt Van Dissel. Daarom heeft het instituut de regering ook extra maatregelen aangeraden.

Tot dusver probeerden de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) in kaart te brengen van wie een patiënt het virus heeft overgenomen. Zolang dat lukt zijn de besmettingsbronnen in beeld en blijft het in principe mogelijk alle besmette mensen op te sporen. Nederland kon het in die fase af met hygiënemaatregelen en 'sociale onthouding', maar die tijd is nu voorbij.

In Noord-Brabant en sommige andere gebieden gaat nu "in feite de mitigatiefase" in, zegt Van Dissel. Dan volgen ingrijpendere, meer ongerichte maatregelen, in de hoop de verspreiding van het virus te vertragen.

