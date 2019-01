Nederlandse atletiektrainer misbruikte jarenlang tienermeisjes, maar wordt voorlopig niet vervolgd Redactie

05 januari 2019

06u56

Een 58-jarige atletiektrainer uit het Nederlandse Rotterdam heeft bekend dat hij 35 jaar lang verschillende tienermeisjes heeft misbruikt. Dat gebeurde bij meerdere sportclubs. De man wordt voorlopig niet vervolgd, omdat geen enkel slachtoffer klacht heeft ingediend.

De Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. misbruikte tussen 1982 en mei 2017 ongehinderd jarenlang diverse minderjarige meisjes, die hij onder zijn hoede had. In meerdere gevallen leidde dit volgens de krant De Telegraaf tot zwangerschappen bij de jonge sportsters.

Volledige bekentenis

De 58-jarige man, werkzaam bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET en actief bij atletiekvereniging CAV Energie uit Barendrecht en later Haag Atletiek, legde afgelopen zomer een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR). Dit gebeurde na een onderzoek van het ISR.

Geen aangifte

Vervolgens is hij voor het leven als lid van de Atletiekunie geschrapt. De atletiekorganisatie heeft wel geen aangifte kunnen doen. “Dat is aan de slachtoffers", reageert directeur Pieke de Zwart. “Wij zouden ook liever hebben gezien dat het een strafrechtelijke kwestie was geworden en dat het niet bij een tuchtzaak was gebleven, want wat is gebeurd, is natuurlijk verschrikkelijk.”

De toenmalige voorzitter van de atletiekvereniging uit Barendrecht maakte in 2009 al eens bij de unie melding van grensoverschrijdend gedrag van de trainer, maar de sportbond deed daar nooit onderzoek naar. “Ik heb mij daar destijds over verbaasd", zegt oud-voorzitter André Klomp.

35 jaar misbruik

De Rotterdamse atletiektrainer misbruikte 35 jaar lang diverse meisjes van 11 tot 18 jaar. Uit documentatie van het ISR blijkt onder meer dat de man tussen 1983 en 1987 onbeschermde geslachtsgemeenschap had met een aantal minderjarige meisjes. De man heeft enkele van zijn slachtoffers zwanger gemaakt. Ook keek hij samen met jonge meisjes naar dierenporno en maakte hij zich schuldig aan “grensoverschrijdende massages”. Alles bij elkaar heeft de trainer zich schuldig gemaakt aan “zeer grensoverschrijdend gedrag”, aldus het ISR.

De directeur van de Atletiekunie wijst erop dat iemand die door een tuchtcommissie is veroordeeld nog altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, bewijs van goed gedrag en zeden, red.) kan krijgen. De Zwart zou graag zien dat justitie ook inzage krijgt in tuchtrechtelijke veroordelingen, zodat ontuchtplegers geen VOG kunnen krijgen. Dan wordt het voor sportverenigingen en andere organisaties makkelijker om hen te weren.

Club nam hem weer in dienst

Atletiekvereniging C.A.V. Energie in Barendrecht meldt in een verklaring dat M. ruim vijftien jaar trainer bij de club is geweest. In 2009 moest hij stoppen wegens onacceptabel gedrag (handtastelijkheden en masseren). Er waren toen geen atletes die een officiële klacht tegen hem indienden.

M. ging daarna aan de slag bij Haag Atletiek in Den Haag, maar keerde in 2016 terug bij C.A.V. Energie na het voorleggen van een VOG. “Deze samenwerking is na enkele weken direct beëindigd toen bleek dat hij op non-actief was gesteld bij Haag Atletiek”, aldus C.A.V. Energie.

Haag Atletiek laat weten dat M. begin december 2017 op non-actief was gesteld nadat een meerderjarige atlete een klacht had ingediend over grensoverschrijdend gedrag door de trainer. De Haagse vereniging meldde het incident daarna bij de Atletiekunie. Dat leidde tot het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak.

De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET heeft de man vandaag op non-actief gezet.