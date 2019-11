Nederlandse apotheek stopt met levering zware medicijnen aan België HAA

19 november 2019

20u32

Bron: Belga 0 De Nederlandse apotheek die zware medicatie leverde aan Belgische patiënten is gestopt met die leveringen. Dat gebeurde nadat de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn beklag deed bij de apotheek.

Het Nieuwsblad schreef gisteren dat het ADHD-middel dexamfetaminesulfaat afgelopen zomer in België een tijdlang erg moeilijk verkrijgbaar was. Belgische patiënten die naar de medicatie op zoek waren, kwamen via het internet gemakkelijk in contact met een Nederlandse apotheek die het middel wel nog in voorraad hadden.

De Nederlandse apotheek werd daarvoor op de vingers getikt.



Zo deed de Belgische inspectie haar beklag bij haar Nederlandse evenknie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd klopte vervolgens aan bij de apotheek, die daarop meteen is gestopt met de leveringen die niet in de haak waren.

