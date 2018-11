Nederlandse anti-Zwarte Piet-activist opgepakt na krasse uitspraak: “Ouders zullen wakker worden na nachtmerrie over kinderen onder de botsplinters”

Jan Dankbaar

16 november 2018

20u09

Bron: AD

De Nederlandse anti-Zwarte Piet-activist Rogier Meijerink is door de politie in Utrecht aangehouden vanwege uitlatingen deze week in de media en op internet over de intocht van Sinterklaas.