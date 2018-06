Nederlandse ambtenaren krijgen fikse opslag sam

25 juni 2018

19u32

Bron: belga 8 De 120.000 Nederlandse rijksambtenaren krijgen de komende achttien maanden zeven procent meer loon. Dat zijn de vakbonden en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren overeengekomen.

Op 1 juli stijgen de lonen drie procent, op 1 januari komt er eenmalig 450 euro bruto bij en op 1 juli volgend jaar nog eens twee procent. In januari 2020 nog eens twee procent.

Aantrekkelijke werkgever

De Nederlandse minister is tevreden met het akkoord. "Ik ben heel blij dat er een akkoord is. Het is een mooi resultaat, meer dan de gemiddelde loonontwikkeling in de markt. Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei. Het rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn en goede mensen aantrekken en behouden. Ik ben trots op wat onze mensen doen; van wegenonderhoud tot het innen van belastingen, van terrorismebestrijding tot inspecties in de gezondheidszorg."

Geen indexering

Een serieuze loonsverhoging dus voor de Nederlandse ambtenaren. In Nederland kennen ze wel geen indexering zoals in België, waarbij het loon mee evolueert met de levensstandaard. Zo gaan de lonen van de Belgische ambtenaren met twee procent omhoog telkens de spilindex wordt overschreden, wat het laatst gebeurde in mei 2017. Het Planbureau verwacht dat dat in augustus opnieuw het geval is, maar dat in 2019 geen overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden.