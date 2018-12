Nederlandse agenten tonen groot hart en brengen verdwaalde Duitse automobilist naar huis, 280 kilometer ver Karlijn Goorts

29 december 2018

14u48 0 De politie van het Nederlandse Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft een Duitse automobilist opgevangen die opviel vanwege raar rijgedrag. De agenten brachten de verwarde man ook helemaal naar zijn woning in Duitsland.

De hulpdiensten werden gealarmeerd door een persoon die het rijgedrag van de bestuurder levensgevaarlijk vond. De politie trof de meneer in de buurt van Nieuwland aan. “Gelukkig waren andere automobilisten zo scherp dat een aanrijding voorkomen kon worden”, schrijven de agenten op Instagram.

“Nadat wij de meneer hadden aangesproken, bleek hij niet onder invloed van alcohol te zijn. Maar dat hij niet verder kon rijden was ons wel geheel duidelijk, want hij reed inderdaad enorm gevaarlijk.”

Een beetje uit de richting

De man was bij een tentoonstelling geweest in de buurt van Osnabrück. Hij wilde daarna terug naar huis, maar kwam uiteindelijk terecht in Nieuwland, zo'n 280 kilometer uit de richting van zijn woning.

“Meneer was ook enigszins verward, waardoor hij ook niet met het openbaar vervoer naar huis kon gaan en er was geen geld voor een taxi.” Ook gaf hij aan geen familie te hebben en vrienden waren nu niet bereikbaar.

De agenten kregen medelijden met de man: “Want niet weten waar je bent, niet weten hoe je thuis komt, dat is niet niks.”

#Dienstbaarheid ten top! Trots op deze collega’s! Alles er aan gedaan om tot een veilige oplossing voor u en deze meneer te komen. https://t.co/yRw6GLpngz Gerco Gijsbers(@ DGJGijsbers) link

Oplossing

Ze namen contact op met het Duitse consulaat en er bleek nog maar één oplossing te zijn om de man veilig thuis te krijgen: de agenten moesten hem zelf thuisbrengen.

Met toestemming van de Duitse autoriteiten hebben ze hem naar huis gereden. Het rijbewijs van de man is doorgestuurd naar de politie in Duitsland zodat ze een onderzoek kunnen starten naar de rijvaardigheid van de meneer. Ook zijn de Duitse autoriteiten in kennis gesteld, zodat meneer hulp kan krijgen.

“Mocht u dus in Duitsland geweest zijn en een Nederlandse politieauto gezien hebben, het was in orde”, besluit de politie.

