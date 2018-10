Nederlandse agenten betrappen vanuit touringcar massaal bellende bestuurders: voor 100.000 euro boetes op 3 dagen tijd mvdb

19 oktober 2018

15u41

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politie zet een nieuwe en uiterst effectieve manier in om automobilisten en vrachtwagenchauffeurs te betrappen die met hun smartphone bezig zijn.

Agenten in burger namen drie dagen plaats in een speciale touringcar en betrapten aan de lopende band weggebruikers terwijl ze met de zogenoemde ‘belbus’ over snelwegen in het oosten van Nederland reden. Na drie controledagen leidde dat tot ruim 700 bekeuringen, of zo’n 100.000 euro aan uitgeschreven boetes.

De politie controleerde vanuit een touringcar omdat agenten zo goed zicht hebben op de handen van vrijwel alle bestuurders, ook vrachtwagenchauffeurs. Bij eerdere controles werden op deze manier ook al honderden boetes uitgedeeld.

Critici hadden commentaar op de actie van de politie. Zij wezen erop dat agenten zelf geen gordel droegen in de bus. Maar de agenten hebben hiervoor een vrijstelling, verklaart de politie. “Als er een overtreding is, moeten ze ook allerlei gegevens van de auto opschrijven. Dat is niet altijd goed te zien en het verkeer op de snelweg rijdt gewoon door, waardoor je soms achterstevoren in je stoel komt te zitten, even naar achter moet lopen om daar door het raam te kijken of met je collega moet overleggen. Met een gordel om kunnen we dit dus niet doen.”

Naast de boetes voor het telefoongebruik, werden nog eens 110 bekeurinen uitgedeeld voor andere zaken zoals een te hoge snelheid, het negeren van een rood kruis, bumperkleven en rijden zonder rijbewijs. Van een persoon werd het rijbewijs ingevorderd.