Nederlandse agente verbijsterd: “Mensen kropen gewoon onder lint door bij dodelijk motorongeval” Ties Cleven

31 juli 2019

15u43

Bron: AD.nl 8 Verbijsterend en respectloos. Dat zegt een betrokken agente over de mensen die maandagavond onder het lint door kropen om ‘een goed plekje’ te bemachtigen bij een dodelijk verkeersongeval in het Nederlandse Uden. Daar kwam 28-jarige motorrijder uit Veghel om het leven, nadat hij tegen de vangrail reed.

De Nederlander kwam daardoor zwaar ten val. Hulp van de toegesnelde hulpdiensten mocht niet meer baten. De twintiger bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

“Wat bezielt jullie?”

Politieagente Stephanie Coenen komt vanmiddag terug op het incident. “Afgelopen week kregen mijn collega’s en ik de melding waarvan je direct voelt dat het foute boel is”, schrijft ze op sociale media. “Ter plaatse zagen wij dat het slachtoffer werd gereanimeerd door omstanders en ambulancemedewerkers. We hoorden al snel dat de traumahelikopter ook kwam.”



Direct zetten Coenen en haar collega's de weg aan allebei de kanten af, om te zorgen voor een veilige werkruimte voor de hulpverleners. Wat ze vervolgens zag vond ze ‘verbijsterend en respectloos’. “Mensen die met kinderen aan kwamen rennen en onder het lint door kwamen om vervolgens een ‘goed’ plekje op de vangrail uit te zoeken. Wat bezielt jullie?”, vraagt ze zich af. “Verderop ligt iemand te vechten voor zijn leven.”

Grote mond

De mensen werden weggestuurd. “Wij spannen dit lint niet voor niks over de gehele weg. Ongelooflijk. Enige tijd later zagen wij twee fietsers die het lint omhoog trokken, om er onderdoor te gaan. Bij het aanspreken van deze mensen kwam er ook meteen een grote mond, want meneer moest er langs.” Ook de fietsers zijn direct teruggestuurd.

“Wij begrijpen dat het vervelend is als wij iets afzetten met lint, maar dit gebeurt altijd met een reden. Stel je eens voor dat het om één van jouw familieleden of vrienden gaat. Dan zou je toch ook willen dat alle hulpverleners zich daarop kunnen richten?”