Nederlandse agent beboette Belgen en stak geld in eigen zak HA

03 mei 2018

15u36

Bron: Belga 0 Het openbare ministerie in Maastricht voert een onderzoek naar een politieagent die verdacht wordt van het verduisteren van geïnde verkeersboetes. De agent liet v orig jaar meer dan vijftien Belgische automobilisten meteen na hun verkeersovertreding hun boete betalen. Het geld stak hij in eigen zak.

Het ging iedere keer om een bedrag van ongeveer 260 euro. De man is werkzaam in Maastricht, maar is inmiddels buiten functie gesteld. Het Nederlandse parket onderzoekt of de verduistering beperkt bleef tot de groep van bekende automobilisten of dat de omvang groter is.

De politieagent hield in Maastricht Belgen aan, nadat ze een verkeersovertreding hadden begaan. Nadat de politieman de boete had uitgeschreven, sommeerde hij hen om het bedrag meteen contant te betalen. Als een automobilist niet voldoende cash op zak had, liet de agent de overtreder geld afhalen aan een bankautomaat.

De politie kwam de frauderende politieman op het spoor, nadat een van de bekeurde personen klacht had ingediend. Eventuele gedupeerden kunnen vanuit het buitenland via het telefoonnummer +31 34 357 8844 de politie in Nederlands-Limburg contacteren.