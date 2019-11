Nederlandse advocaat zwaargewond nadat hij wordt beschoten vanuit rijdende auto Rutger Borgerink en Frank Timmers

06 november 2019

11u43

Een advocaat uit het Nederlandse Enschede is vanmorgen beschoten in Gronau, een Duitse stad die grenst aan het Nederlandse Enschede. Het slachtoffer liep er op straat rond, toen hij vanuit een rijdende auto werd beschoten. De Nederlander raakte zwaargewond.

Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man was nog wel bij bewustzijn, stelt de woordvoerder. De politie gaat uit van een gerichte actie tegen de advocaat. “Er moet een relatie tussen dader en slachtoffer zijn”, aldus de politie.

Ernstig bedreigd

De neergeschoten advocaat trad vaak op als curator in faillissementen en werd volgens betrouwbare bronnen al geruime tijd ernstig bedreigd. Volgens diezelfde betrouwbare bronnen kreeg hij zelfs enige tijd persoonsbeveiliging.

“We zoeken met man en macht naar de vluchtauto”, meldt een woordvoerder van de Duitse politie. Het gaat om een witte auto met een Nederlandse nummerplaat. In de wagen zouden meerdere personen zitten.

De schietpartij gebeurde op enkele honderden meters over de grens bij Glane, aan de Lossersestraße. De grens bij Glane is afgesloten door de Nederlandse politie.

Een getuige laat weten drie schoten te hebben gehoord. De toedracht van het schietincident is nog onduidelijk.

Derk Wiersum

De Enschedese advocaat is de tweede strafpleiter die dit jaar slachtoffer is van criminelen. In september van dit jaar werd Nederland opgeschrikt door de moord op advocaat Derk Wiersum (43), die kroongetuige Nabil B. bijstond. Wiersum werd doodgeschoten toen hij zijn woning in Amsterdam verliet.