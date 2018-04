Nederlandse advocaat als eerste veroordeeld in zaak rond Russische inmenging in VS-verkiezingen TTR

03 april 2018

20u33

Bron: Belga 0 De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan is in Washington veroordeeld tot een celstraf van dertig dagen en een boete van 20.000 dollar. Hij is de eerste die veroordeeld wordt in de zaak rond de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Van der Zwaan gaf eerder al toe dat hij had gelogen over zijn contacten met Rick Gates, een voormalige campagnemedewerker van Donald Trump, en een 'persoon A', een voormalige Russische inlichtingenofficier. 'A' zou in Oekraïne hebben gewerkt voor het lobbybedrijf van Paul Manafort, de zakenpartner van Gates. Die laatste was dan weer lange tijd de campagnemanager van Trump.

Van der Zwaan kwam in beeld tijdens het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Ook Gates en Manafort worden daarin vervolgd, onder meer vanwege het lucratieve lobbywerk dat ze deden in Oekraïne. Ze waren er onder meer actief voor de partij van oud-president Viktor Janoekovitsj. Van der Zwaan was dan weer betrokken bij het opstellen van een rapport waarin de vervolging en veroordeling van een politieke rivaal van Janoekovitsj grotendeels werd verdedigd. (Lees verder onder de foto.)

Van der Zwaan zou de onderzoekers aanvankelijk hebben voorgehouden dat hij alleen een "passieve rol" speelde rond de onthulling van het rapport. Maar hij bleek met Gates overlegd te hebben over de publicatie. Het doel was het rapport op een dusdanige wijze te presenteren dat de schade voor de regering van Janoekovitsj beperkt zou blijven. Een anonieme getuige zou hebben verklaard dat Van der Zwaan, de schoonzoon van een Russische oligarch, een te hechte relatie had opgebouwd met Manafort, Gates en persoon 'A'.

Tijdens de vervolging van Van der Zwaan kwam ook meer informatie naar buiten over contacten tussen Gates en persoon A, die volgens de FBI banden heeft met de Russische inlichtingendiensten. Gates, die op dat moment was betrokken bij de Trump-campagne, zou kort voor de presidentsverkiezing herhaaldelijk hebben gebeld met de zakenrelatie.

De Amerikaan wist dat zijn gesprekspartner had gewerkt voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat ligt gevoelig, omdat Mueller onderzoek doet naar mogelijke banden tussen het campagneteam van Trump en de Russische autoriteiten.