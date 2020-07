Nederlandse Action-medewerker onterecht ontslagen na meenemen plastic zakje: keten moet hem 7.200 euro betalen David Van der Heeden

23 juli 2020

16u50

Bron: AD.nl 0 Nederland Een voormalige medewerker van Action in het Nederlandse Velp (Gelderland) is ten onrechte ontslagen voor het ‘stelen’ van een draagtasje, oordeelt de rechter. De winkelketen hanteert een zogenoemd zerotolerancebeleid wat betreft diefstal, maar voor ontslag op staande voet was volgens de rechter meer nodig dan “een vrijwel waardeloos plastic tasje”.

Medewerker Dennis pakte aan het einde van zijn werkdag een plastic tasje bij de kassa om zijn eerder gekochte producten in te doen en mee naar huis te nemen. Hij betaalde echter niet voor het zakje. Bij terugkeer van zijn vakantie stonden plotseling ‘twee hoge piefen’ voor Dennis’ neus. Ontslag op staande voet, was de boodschap.

“Ik was helemaal flabbergasted (overdonderd, red.)” zei de rekkenvuller er eerder over tegen onze collega's van het AD. “Meen je dat nu echt, dacht ik alleen maar. Als ik nu iets van waarde had gestolen... Maar ik heb gewoon onbewust dat tasje niet afgerekend.” De kosten van het tasje bedroegen 3 eurocent, maar Action was onverbiddelijk. Dennis werd ontslagen, maar volgens de rechter was dat niet terecht.

Zerotolerancebeleid

Hoewel Dennis afwist van het zerotolerancebeleid van zijn werkgever en in strijd daarmee handelde, moet voor het ontslag ook naar andere factoren worden gekeken. “In dit geval naar de aard van het meegenomen voorwerp - een vrijwel waardeloos plastic tasje - het functioneren van de werknemer en zijn persoonlijke omstandigheden’’, aldus de rechter in zijn oordeel.

Op basis hiervan is het ontslag op staande voet niet terecht, meent de rechter in de stad Arnhem. Dennis, die slapeloze nachten overhield aan de situatie, mocht kiezen tussen het laten vernietigen van het ontslag of het krijgen van een vergoeding. Hoewel hij eerder aangaf heel graag weer aan de slag te gaan bij Action, koos Dennis toch voor het laatste. Het niet afgerekende tasje kost Action nu 7.200 euro.

Niet de eerste keer

Eind juni haalde Action ook al bakzeil over het ontslag van een Amsterdamse winkelmedewerker. De 27-jarige vrouw had haar vader gebruik laten maken van haar 15 procent tellende bedrijfskorting. Daarmee had de man 1,69 euro bespaard op onder meer de aankoop van een flacon motorolie en fles koelvloeistof. De medewerkster kreeg haar ontslag, omdat de korting alleen voor personeel geldt.

De rechter vond dat de ontslagen vrouw blijkbaar niet op de hoogte was van de geldende kortingsregels. Er was bovendien toestemming verleend door een plaatsvervangend bedrijfsleider. Volgens de rechter had er “een stevig gesprek“ gevoerd kunnen worden met de medewerker in plaats van een ontslag op staande voet. Action moest haar loon over een aantal maanden alsnog uitbetalen. Ook draaide het bedrijf op voor de proceskosten.