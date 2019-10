Nederlandse actiegroep plant opnieuw actie tegen Zwarte Piet IB

31 oktober 2019

02u35

Bron: Belga 0 In Nederland wil de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) midden november in verschillende steden weer demonstreren bij sinterklaasintochten. Dat bevestigt KOZP-voorman Jerry Afriyie. De actiegroep gaat in plaatsen demonstreren waar "geen of een onduidelijke verandering naar een sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet" plaatsvindt, aldus Jerry Afriyie in NRC.

Volgens de krant gaat de groep demonstreren in zeker twaalf gemeenten verspreid over het hele land: Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Leeuwarden, Eindhoven, Groningen, Den Haag, Den Bosch, Dordrecht, Almere, Nijmegen en Willemstad (Curaçao).

Dit jaar demonstreert KOZP niet bij de landelijke intocht van Sinterklaas, die wordt gehouden in het Nederlandse Apeldoorn. Dat komt omdat organisator NTR geen Zwarte Pieten meer gebruikt bij het evenement. "De verandering naar een inclusief sinterklaasfeest is onontkoombaar. Wie nu nog niet om wil, sluit bewust Nederlanders uit. Daarom richten we ons op de steden waar de verandering nog steeds uitblijft", aldus Afriyie.

“Blokkeerfriezen”

De protestgroep kwam in 2017 in het nieuws toen de actiegroep naar Dokkum wilde gaan om een demonstratie tegen Zwarte Piet te houden, maar door zogenaamde ‘blokkeerfriezen’ (de personen die in Friesland een wegblokkade opzetten om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, red.) op de A7 bij Joure werd tegengehouden.

Vorig jaar legde de rechtbank 34 blokkeerfriezen een taakstraf op. Door de blokkade werd een geoorloofde betoging door anti-Zwarte Pietdemonstranten verhinderd en de verkeersveiligheid in gevaar gebracht, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland toen.

Vijftien blokkeerfriezen gingen in hoger beroep. Zij horen vandaag of ze ook in hoger beroep veroordeeld worden.