Nederlands ziekenhuis legt dataverkeer stil na cyberaanval KVDS

15 januari 2020

13u56

Bron: Belga 0 In het Medisch Centrum Leeuwarden in Nederland hebben hackers geprobeerd in te breken in de systemen. Het ziekenhuis heeft uit voorzorg alle dataverkeer met de buitenwereld afgesloten, maar de patiëntenzorg komt niet in het gedrang.

Door de beslissing om het dataverkeer te stoppen kunnen patiënten niet bij hun medische dossiers, is er geen uitwisseling met andere ziekenhuizen mogelijk en kunnen medewerkers niet thuiswerken. Interne communicatiesystemen werken wel nog.

Kwetsbaarheid

Of de hack is gelukt of afgewend, kan het ziekenhuis voorlopig niet zeggen. Later op de dag verwacht de woordvoerder meer informatie te kunnen geven.





De cyberaanval is waarschijnlijk gepleegd op de zogeheten Citrix-servers die het ziekenhuis gebruikt. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) had maandag nog gewaarschuwd voor een "zeer ernstige kwetsbaarheid" in deze systemen.

Door het stilleggen ervan hoopt het ziekenhuis te voorkomen dat "kwaadwillenden bij bedrijfsgegevens kunnen komen". Hoelang de situatie gaat duren, durft Medisch Centrum Leeuwarden nog niet te zeggen.

Voor de problemen met Citrix bestaat nog geen beveiligingsupdate. Wel heeft het Amerikaanse softwarebedrijf codes gepubliceerd die systeembeheerders kunnen invoeren om de risico's te beperken.

LEES EN BEKIJK OOK:

Productie bij Picanol ligt nog steeds stil na cyberaanval