Nederlands zeehondencentrum sluit tijdelijk deuren vanwege coronabesmetting

27 juli 2020

Bron: ANP 0 Het Zeehondencentrum Pieterburen in het Groningse dorp Pieterburen sluit tijdelijk haar deuren voor bezoekers omdat een vrijwilliger uit Zwitserland met het coronavirus is besmet. Uit voorzorg zullen alle zestien vrijwilligers in quarantaine gaan, laat het Zeehondencentrum weten.

"Verdere maatregelen zullen in nauw overleg met de GGD worden genomen. Het centrum sluit dan ook voor bezoekers, alle twaalf medewerkers zijn nu nodig om de zorg voor de zeehonden in het centrum mogelijk te maken", zegt een woordvoerder. "Het zal krap worden, maar we verwachten dat het gaat lukken."

Hij kan niet zeggen hoe lang het centrum gesloten blijft. "Normaal gesproken duurt de isolatie twee weken. Maar we overleggen maandag met de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst, red.) over hoe nu verder."

De 16 vrijwilligers wonen op het terrein en zullen daar in quarantaine gaan, aldus de woordvoerder.

Het Zeehondencentrum werkte met onlinereserveringen voor bezoekers en was voor komende dagen uitverkocht. Mensen die een kaartje hebben gekocht, krijgen hun geld terug.



