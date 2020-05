Nederlands zee-instituut start onderzoek op naar zeeschuim dat surfers mogelijk fataal werd IB

13 mei 2020

00u13

Bron: nos.nl, ANP 0 De vijf surfers die bij Scheveningen om het leven zijn gekomen, zouden mogelijk in de problemen zijn geraakt door een dikke laag zeeschuim. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel start een onderzoek naar het fenomeen op, om te achterhalen wat er precies is gebeurd.



De Nederlandse omroep NOS meldt op haar website dat een onderzoekster van het NIOZ vandaag monsters van het schuim heeft genomen. “Allereerst willen we vaststellen dat het inderdaad de schuimalg is waarvan we denken dat ‘ie het is”, vertelt Katja Philippart aan nos.nl. “Daarnaast kijken we naar de omstandigheden waarin er zoveel schuim kan ontstaan. Als we iets vinden dat afwijkend is, dan kunnen we mogelijk voortaan een waarschuwing afgeven aan watersporters.”

Het NIOZ gaat ervanuit dat het gaat om schuim dat wordt gevormd door een afbraakproduct van de alg phaeocystis globosa, die in april en begin mei groeit. “Als het zeewater met dat afbraakproduct wordt opgeklopt door de turbulentie van de golven ontstaat er schuim. Bij meer wind, noorden- en westenwind, kan er nog meer schuim ontstaan doordat er meer turbulentie is", zegt NIOZ-onderzoeker Louis Peperzak.

“Bierschuim”

De laag zeeschuim waardoor de surfers bij het Noordelijk Havenhoofd bij Scheveningen in de problemen zouden zijn gekomen, zou meer dan een meter dik zijn geweest. Dat is volgens Peperzak geen uitzondering. “De substantie is te vergelijken met bierschuim, ook een beetje plakkerig. Het bestaat voor een groot deel uit lucht en wordt na verloop van tijd weer vloeibaar.”

Zeeschuim wordt voornamelijk gevormd langs de kust. “Omdat er branding is, is er meer turbulentie. Ook is er bij de kust meer verontreiniging door stikstof en fosfaat waardoor phaeocystis er beter groeit en er dus meer afbraakproduct is", besluit Peperzak, die benadrukt dat het schuim voor zover bekend geen gevaar vormt voor mensen en dieren. “Er is geen onderzoek dat daarop wijst. Ook niet dat het giftig zou zijn.” De onderzoeker heeft nog nooit gehoord van mensen of zeezoogdieren die gestikt zouden zijn in een hoge laag drijvend zeeschuim.

“Cappucino coast”

Toch is het fenomeen berucht onder surfers, bij wie het verraderlijke schuim bekendstaat als ‘cappucino coast’. “Plots werden we ‘gespoeld’ door een massa schuim”, zegt de enige overlever van de groep, een veertigjarige man. “Het leek alsof we in een lawine waren terechtgekomen. Ik wist gewoon niet meer wat onder of boven was.”

Het onderzoek van het NIOZ is naar verwachting binnen enkele weken afgerond.

