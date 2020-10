Nederlands wetsvoorstel: “Foto of video van ongeluk online delen? 21.000 euro boete of de cel in” Tobias den Hartog - Matthias Van den Bossche

07 oktober 2020

10u50

Bron: AD.nl 0 NEDERLAND Omstanders die foto’s of filmpjes online zetten van slachtoffers van een ongeluk, moeten een boete van wel 21.000 euro of zelfs een celstraf kunnen worden opgelegd. Dat staat in een Nederlands wetsvoorstel dat drie partijen vandaag presenteren. “Het is onacceptabel dat het filmen van slachtoffers nog altijd zomaar kan gebeuren”, schrijven de initiatiefnemers.

Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid van het christen-democratische CDA, is met het initiatief bezig sinds een aantal omstanders in 2018 de slachtoffers van een ongeval op de snelweg A58 filmden. “Het is onacceptabel dat dit nog altijd zomaar kan gebeuren’’, schrijven de initiatiefnemers in de wet. “Op dit moment staat er men vrijwel niets in de weg om beelden van personen die hulp behoeven of overleden zijn, openbaar te maken. Die sensatiezucht is kwalijk. Dat is een onacceptabele inbreuk op iemands privacy en het berokkent het slachtoffer of de nabestaanden extra leed.”

Volgens de initiatiefnemers steken ‘omstanders zelf geen hand uit’ naar slachtoffers. “Behalve naar hun telefoon om het drama te fotograferen of te filmen. Dit fotograferen of filmen is op zichzelf al afkeurenswaardig, maar het publiekelijk delen van de beelden, wat in de praktijk veelvuldig voorkomt, is ronduit onacceptabel.”

Houthalen-Helchteren

In ons land was er begin augustus ophef na het zware ongeval met een spookrijder op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Omstanders deinsden er niet voor terug om zich tussen de wrakken te begeven waar ze filmpjes en zelfs selfies namen. Dit terwijl zwaargewonden nog volop uit de wrakken werden gehaald. Een uitgerukte agent van de politiezone CARMA schreef daags nadien een verontwaardigd Facebookbericht waarbij hij de omstanders beschreef als “aasgieren met de smartphone”.

Net als in België zijn bij onze noorderburen eerder wel boetes uitgedeeld voor het maken van foto’s of filmpjes, maar dan ging het erom dat omstanders hulpverleners hinderden, of rijdend beelden maakten. Het online plaatsen ervan is - evenmin in België - nu nog niet apart strafbaar.

Nabestaanden

Volgens de partijen is het een ‘inbreuk op de privacy van een slachtoffer’ en kunnen ook ‘naasten en nabestaanden eronder lijden’. “Er zijn situaties bekend dat de beelden al op het internet circuleerden voordat de naasten van een ongeval op de hoogte waren gesteld”, schrijven ze.

Attje Kuiken van de sociaal-democratische PVDA zegt er ‘misselijk’ van te worden. “Als je verhalen hoort van mensen die op internet zagen hoe een geliefde of naaste omkwam in een ongeval... Dat is niet normaal en die norm moeten we daarom ook vastleggen in de wet.”

Niels van den Berge (GroenLinks) zegt dat niet iedereen ‘kwade bedoelingen’ heeft. “Maar dat maakt het niet minder pijnlijk voor de slachtoffers, hun naasten of in de ergste gevallen hun nabestaanden. Met deze wet maken we een einde aan die zinloze pijn. Dat is wel het minste wat we kunnen doen voor slachtoffers en hun naasten.”